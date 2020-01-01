Утилизация неорганических кислот: серной, соляной, азотной и других

Для многих фармакологических и металлургических предприятий страны, одним из главных вопросов, является утилизация кислот.

Какие угрозы несет неправильная утилизация кислот

Без промышленной химии, сегодня невозможно представить нашу жизнь, но если утилизировать ее неправильно или самостоятельно, то это несет такие угрозы:

Люди могут получить ожоги кожного покрова и слизистой, отравление, что приведет к летальному исходу.

Если кислоты попадут в почву либо сточные воды, они нанесут вред всем живым организмам

При неправильной утилизации кислот, возможен риск возникновения пожара.

Если компетентные органы зафиксируют факт нарушений при утилизации, на компанию будет наложен большой штраф.

По этим причинам, нельзя самостоятельно утилизировать химические отходы.

Особенности утилизации химических кислот

Все химические кислоты, обязательно нужно правильно утилизировать. Рассмотрим, как происходит этот процесс на примере уничтожения основных кислот:

Утилизация серной кислоты. Есть 3 вида обезвреживания этого вещества: нейтрализация без последующего использования, использование загрязненных растворов, получение чистейшей кислоты, используя способ регенерации.

Утилизация соляной кислоты. Чтобы ее нейтрализовать, нужны растворы щелочей: каустической соды 5%, гашеной извести 5%, едкого натрия 5%.

Утилизация жирных кислот. Эти кислоты не растворяются в воде. Для их растворения нужен бензин, ацетон, сероуглерод и так далее.

Утилизация аккумуляторной кислоты. Этот процесс катастрофически опасен для человека. Устройства вначале освобождают от электролита. Потом запускается процесс промывки содовым раствором и далее аккумуляторы измельчают.

Утилизация уксусной кислоты. Для этого процесса применяют раствор 5% щелочей. Если такая кислота попадает на грунт, его срезают и отвозят на специальный полигон.

Утилизация азотной кислоты. Ее разбавляют водой и извлекают йод при помощи нитрата кальция.

Утилизация сульфаминовой кислоты. Есть два способа: нейтрализация химической активности и регенерация для повторного применения.

Весь процесс утилизации должен быть контролирован специалистами.

Преимущества заказа услуг у компании «ЭкоАрхитектура»

Утилизировать кислоты, должны только специалисты, компания «ЭкоАрхитектура» обладает такими преимуществами:

Работает по всей России.

Имеет собственный автопарк.

Предоставляет емкости под отходы.

Такие процессы как утилизация ортофосфорной кислоты или серной, азотной, уксусной, проводятся специалистами высокого класса. К примеру, отработанная серная кислота утилизация, которой проводится сотней тысяч тонн, компанией «ЭкоАрхитектура» помогает защитить окружающую среду. Звоните и заказывайте услугу.

Цены на утилизацию неорганических кислот